Rちゃん、元彼・みきやに突然の「逆プロポーズ」していた　「結婚も初めてはみきやがいいな」家に押しかける

チャンネル登録者数81万超の人気YouTuber、Rちゃんが、2026年6月30日にYouTubeを更新。2人組YouTuber「みきおだ」メンバーで元恋人のみきやさんが登場し、Rちゃんが「逆プロポーズ」していたことが明かされた。

「うちのこと全部わかってるし、結婚とか超えて家族っぽい」

Rちゃんとみきやさんは、10年ほど前に交際していたことを公表している。破局後も、YouTubeなどでたびたび共演し、親しげな様子を公開してきた。

6月30日の動画では、一時期RちゃんがみきやさんのLINEをブロックしていたが、みきやさんからの手紙をきっかけに和解したことが明かされた。ブロックのきっかけは、Rちゃんがみきやさんにプロポーズしたことが理由だと話した。

Rちゃんは2025年6月、YouTuberのヒカルさん主催の「彼氏オーディション」で会社役員男性と交際を開始した。結婚したいと考えていたRちゃんは「8月4日にプロポーズして」と話していたそうだが、その日が近付くにつれ、周りから「いいの？」「目を覚まして」などと言われるように。

さらに、知人からは「あかりさんにはみきやさんしかいないよ」と言われ続けていたという。みきやさんについては「うちのこと全部わかってるし、結婚とか超えて家族っぽい」と思いつつ、結婚相手としては考えたことがなかったそうだ。

しかしその知人から「逆プロポーズしなさい」と助言され、実母からも「みきやくんどうなのかなと思ってた」と言われたことから、「（彼氏オーディションで選んだ相手は）違う」「みきやさんだぁ」と感じたと語った。