活動終了の「フォーエイト48」あみか＆アマリザが破局　4年間交際...「お互いのこれからを考え、それぞれの道を」

2026年6月23日に活動を終了した、男女混合YouTuberグループ「フォーエイト48」元メンバーのアマリザさん（25）とあみかさん（21）が、7月1日にインスタグラムのストーリーズを更新。破局したことを発表した。

「たくさん支えてもらい、人として成長させてもらいました」

アマリザさんとあみかさんは、24年1月に公開したフォーエイト48の動画で、2年前から交際していると公表していた。

二人はインスタグラムのストーリーズで、「約4年間お付き合いしていたあみか（アマリザくん）と、お別れすることになりました」と明かした。

アマリザさんは「あみかと過ごした4年間は、本当にたくさんの思い出があり、僕にとってかけがえのない大切な時間でした」と振り返りつつ、「何度も話し合いを重ねた結果、お互いのこれからを考え、それぞれの道を歩んでいくことが一番良いという結論に至りました」と明かした。

あみかさんには「感謝の気持ちしかありません。一緒にいる中でたくさん支えてもらい、人として成長させてもらいました。本当にありがとう」と感謝を述べた。

あみかさんも「一緒に過ごした時間の中で、たくさんのことを学び、成長させてもらいました。本当にありがとう」とつづり、「これからはそれぞれの場所で頑張っていきます。私も前を向いて、自分らしくもっと成長できるよう頑張ります」と前向きに語った。