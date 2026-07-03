佐藤二朗めぐる報道契機にSNSの誹謗中傷加熱...橋本愛インスタはコメ欄非表示に　フジは状況「深く憂慮」

ドラマ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系）で夫婦役を演じた俳優の佐藤二朗さんと橋本愛さんに関する週刊文春の報道をめぐり、SNS上で誹謗中傷が広がっている。

「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」

週刊文春は2026年7月1日にウェブサイトで配信した記事で、佐藤さんが橋本さんに「ハラスメント行為」をしたとする疑惑を報じた。佐藤さんの所属事務所は2日、「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております」などとする反論の声明を発表した。

佐藤さんも1日、自身のXで「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」と切り出し、

「僕は撮影中、何度も『もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき』と訴えました。もっと早く決断するべきでした。数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」

と訴えるコメントを投稿した。

これに、報道や事務所による反論をめぐる賛否の声が寄せられている。佐藤さんを応援する声や心配する声も寄せられた一方、中には誹謗中傷する内容の書き込みもある。投稿は3日午前時点で閲覧数1.3億、1.4万件のコメントが寄せられ、6.6万件リポスト（拡散）されている。

一方、橋本さんのインスタグラムの直近の投稿のコメント欄にも、誹謗中傷が寄せられている。心配する声や応援する声も寄せられていたが、橋本さんを責める声や誹謗中傷する内容の書き込みも散見された。

橋本さんのインスタグラムの直近の投稿は、3日までにコメント欄が非表示になっている。