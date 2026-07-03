維新・吉村代表、審議拒否の野党議員を批判　「年収いくら？」

日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が2026年7月2日にXを更新。審議拒否を続ける野党の国会議員に対し、ボーナスを引き合いに批判した。

「おかしいよ」

6月30日、衆参両院は国会議員に夏のボーナスに当たる期末手当319万円を支給。一方、国会では野党が審議拒否のため欠席していた。

吉村知事はXで「審議拒否で欠席しながら、『夏のボーナス』319万円は満額支給。月々の議員報酬も別途支給」と触れ、「年収いくら？」と皮肉交じりにつづった。

さらに吉村知事は「民間で『年収』319万円の人が払う社会保険料はいくら？？約50万円の負担だよ」とその金額の大きさを分かりやすくたとえた上で、「給料から控除。同額を雇用主が人件費として払うので、合計100万円の負担」と指摘した。

ボーナス全額支給に吉村知事は「おかしいよ。定数削減には猛批判で審議拒否」と非難していた。