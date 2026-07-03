「ほんまにヤバい」...粗品、「1000万円貸してくれる方」募集　現在の「全財産」もぶっちゃけ

お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品さんが2026年7月2日に自身のYouTubeチャンネルに動画を公開し、現在の「全財産」を明かした。そのうえで、近日中に必要な金額に足りないとして、お金を貸してくれる人を募った。

「多分一文無しになってると思うんですよ」

粗品さんは「人生終わったかもしれん」と題した動画で、「金ない......ということで、すごい、なんていうんですかね、ピンチです」と話した。

粗品さんは、近日中に「どうしても1000万円いるんです」とし、「今、400万円しかないんです。もうこれぶっちゃけて言うけど。全財産400万円」「600万足らないと」と事情をぶっちゃけた。

粗品さんは、必要な金額よりも全財産が少ない理由について、「6月分の給料がびっくりするくらい少なかったから。こんな少ないと思ってなかったから」と説明。

また、粗品さんは動画の撮影後に日帰りで韓国へ行くといい、「カジノで勝負してくると」「（韓国には）カジノだけしに行くんですけど、明日の夕方ぐらい？ 夕方か夜くらいに日本に帰ってくんのかな？ ほんでもう多分一文無しになってると思うんですよ。予感すんねん俺」と話した。

「だから600万円どころか1000万足りへんと思うねん」とし、「1週間以内に1000万円貸してくれる方募集します」と募り、「これガチです！ これガチです！ これガチです！」「ほんまにヤバいです」と強調。

「できればやっぱ知り合いがいいし、仕事したことある人、できれば表の人間がいいかな」「見返りも利子もなしでお願いします」などと条件も伝えていた。