社民・福島瑞穂党首の朝食にまたもやツッコミ　サバはおいしそう...でも欠けた茶碗、器の並べ方も変？

社民党党首の福島瑞穂参院議員が2026年7月2日にXで公開した「和朝食」の写真をめぐり、SNSで思わぬツッコミが相次いでいる。

「サバを焼いて、しらすご飯」

自身のXを通じ、たびたび手料理を公開している福島氏。6月7日には、福島氏の夫で、過去に日本弁護士連合会事務総長も務めた弁護士の海渡雄一氏が作ったという具沢山の大盛りそうめんの写真が話題を呼んだ。

こうした中、福島氏が7月2日の投稿で披露したのは、落ち着いた和食だった。

「サバを焼いて、しらすご飯」

10時過ぎに、こう投稿されたことから朝食とみられ、中央上部の皿には、こんがりと焼けたサバに、醤油のかかった大根おろしが添えられている。左下には椎茸やわかめ、豆腐が入った味噌汁、右下にはしらすがたっぷりかかったごはんが並んでいる。

実は福島氏、過去に「焼きサバ」の写真を公開し、思わぬ炎上を招いたことがある。

25年5月に公開した朝食の写真で、食卓に皮がほとんど剥がれ、やや水っぽく、半生のように見えるサバが並んでいたことから、「生焼けじゃない？」「なんで皮を剥がしてしまったのか」などとするツッコミが寄せられていたものだ。

しかし、今回公開された焼きサバは、皮にはこんがりと焼き目がついており、おいしそうな仕上がりだ。投稿を見た人からは、「今日のサバはおいしそう」「よく焼けてますね」などとする声が上がった。