真っ暗な山道で「車体がガクガク」突然の自動車故障＆スマホは「圏外」の絶望　取り残された運転手を救ったのは

車を運転していると、事故だけでなく故障という思わぬトラブルに遭遇することがある。普段は問題なく走っていた車でも、ある日突然エンジンが不調になったり、バッテリーが上がったりするケースは珍しくない。

とくに、夜間や人通りが少ない場所でトラブルが発生すると、不安は一気に大きくなる。

JAF（日本自動車連盟）が2026年4月に公表した「JAFロードサービス 主な出動理由TOP10」によると、最も多いのはバッテリーの故障だった。誰にでも起こり得るトラブルだからこそ、日頃からの点検や備えが重要といえる。

今回は、深夜の山道で車が突然動かなくなり、孤立感を味わったという中村直樹さん（仮名・40代）の体験談を紹介する。

エンジン警告灯が点灯...真っ暗な山道で突然の異変

会社員の中村さんは、残業で帰宅が遅くなり、日付が変わる頃に車を走らせていた。

自宅に向かうには、街頭の少ない山道を通る必要がある。普段から利用している道だったが、この時間帯となると車の往来はほとんどない。

「早く帰って休みたいな」と思いながら運転していたときだった。

突然、ダッシュボードにオレンジ色のエンジン警告灯が点灯した。

「異変に気づいた直後に、車体がガクガクと震え始めました。アクセルを踏んでも速度が上がらなくて、車は徐々に失速していったんです」

そのまま走り続けることは危険だと判断し、中村さんは路肩へ車を止めた。

「エンジンはかかっているのに、明らかに様子がおかしいと思いました」

中村さんは、自動車保険に付帯しているロードサービスへ連絡しようとスマートフォンを取り出した。しかし、画面には「圏外」の表示が出ていた。

「そういえば、このあたりは電波が入りにくかったなと思い出しました」

時計を見ると、午前0時を過ぎている。人家の明かりは見えず、通り過ぎる車もない。ハザードランプを点灯させて車内で待機したものの、不安は次第に大きくなっていったという。