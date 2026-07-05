Facebook「過疎化」もうオワコンか　若者は寄りつかず主要ユーザーの中高年も投稿減、怪しい広告への指摘も

かつて「中高年しかいないSNS」などと揶揄（やゆ）されていたFacebook。最近は「中高年ユーザーの投稿すら減っている」かもしれない。

友人や仕事関係の知人とつながる場だったはずが、最近はタイムラインに見知らぬ人の投稿や動画、まとめサイトのような投稿が増え、広告に見えにくい怪しい広告が流れるようになった――。そうなれば、そんな状況に辟易し、Facebookを離れた利用者もいるだろう。実際に、Facebookの「過疎化」は進んでいるのか。データから読み解いてみたい。

「中高年のFacebook離れ」その実態

アメリカ発のFacebookは、2008年に日本語版がスタート。匿名文化が根強かった日本のネットに「実名制SNS」を根付かせる存在となった。学生時代の友人や仕事の関係者らとつながり、近況報告や人脈を築く場として、中高年のビジネスパーソンを中心に利用が広がった。

だが若者からは早い段階で距離を置かれ、日本上陸から数年後には「若いユーザーがほとんどいない」というイメージがつき始めた。それでも当時の30～40代以上にとっては、Twitter（現X）と並ぶ身近なSNSだった。

しかし近年、近況報告用としてはInstagramやXが広く浸透し、仕事関係のつながりや人脈作りの場としては「LinkedIn」などのビジネス特化型SNSが台頭。Facebookが日本で伸びた時期に30～40代だった人々は40～50代になり、メインユーザーの高齢化も進んでいる。

2024年9月14日付の「PRESIDENT Online」では、「若者どころか中高年も『Facebook離れ』が進行中」と題した記事を配信していた。メディアコンサルタント・境治氏の「最近は怪しい広告が増えていかがわしい雰囲気になっている。もともと若者の利用率が下がっているのに、中高年ユーザーまで離れてしまっては、社会インフラとして機能しなくなるかもしれない」という言葉を紹介している。

実際、ネット上でも「もうしばらくFacebook開いてない」「オワコンというイメージしかない」といった声が目立つ。

では、実際にユーザー数は少なくなっているのか。

2019年にFacebook社（現Meta社）が示した国内月間アクティブユーザー数は、2600万人だ。この数字だけ見れば決して少なくはない印象だが、数年が経過しているので、現在の実態とは異なる可能性がある。