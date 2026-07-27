松丸亮吾、転売ヤーに「法規制するべき」→苦情DMが飛んできた理由

クリエイターでタレントの松丸亮吾さんが2026年7月25日にXを更新。人気商品などを転売してお金を稼ぐ、いわゆる「転売ヤー」について法規制すべきと指摘したところ、苦情が届いたことを明かした。







「プロフ見たら転売ヤーで笑っちゃった」

松丸さんはXでニュースで「転売ヤーの法規制はするべき。正当なフリマとの線引きが難しいと言うが、複数アカによる買い占め・列に並ぶバイトを雇う行為など不正転売の常套手段は違法にしても、正当な人は困らない」とコメントしたことを報告。

一方、この発言について「DMで苦情来た」と告白した。

しかし、「プロフ見たら転売ヤーで笑っちゃった」と明かし、「QED...」とつづっていた。

また、このポストに寄せられた反応に対し、松丸さんは「別に興味もないのにお金になるからって転売目的で買う人たちが本当に取り締まられてほしいよね」と自身の考えを明かし、「市場にちゃんとカードが出回るようになってほしい」と訴えていた。