夫はサッカー・柴崎岳...真野恵里菜、新ヘアイメチェンでかわいさ限界突破　「可愛すぎる」「癒されました」

俳優の真野恵里菜さん（35）が2026年7月23日、自身のインスタグラムを更新。ヘアチェンジした近影を披露した。真野さんの夫は、サッカーワールドカップ日本代表としてロシア大会（2018年）、カタール大会（2022年）のメンバーに選出された柴崎岳選手（34、鹿島アントラーズ）。

「2ヶ月ぶりに美容院へ」

真野さんは、「毎日暑すぎるね...」といい、新ヘアスタイルで微笑むショットやネイルの紹介する写真などを投稿した。「私はこの間2ヶ月ぶりに美容院へ」「4～5センチ切って、前回入れたハイライトは一旦無くしてもらいました」といい、「少ししたらまた出てくるからそれもまた楽しみ！」と語っていた。

また、「久しぶりのジェルネイルシール」を楽しんだそうで、「爪が可愛いとやっぱりテンション上がるね！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いラインがデザインされた黒い半袖トップスを着用。爪がみえるように顔の前に手を出して、ポーズをきめていた。2枚目では、カメラ目線で微笑んでいた。3枚目では、髪の毛を耳にかけて笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「とっても可愛いですー！」「可愛すぎる」「とても素敵で似合っています」「癒されました」「髪の長さもちょうど良くて可愛い」といったコメントが寄せられていた。