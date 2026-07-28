元青汁王子、サナエトークン追及にあきれ　「まともな議論をして」

元青汁王子こと実業家の三崎優太さんが2026年7月27日にXを更新。野党による「サナエトークン」問題追及に疑問を呈した。

「国民が今いちばん聞きたいのは...」

同日の衆院予算委員会では、中道改革連合の後藤祐一衆院議員が高市早苗首相に対し、サナエトークンについて追及。

高市首相は自身や自身の事務所が承認・承知したものではないとし、「先方の会社が出しているホームページにも一切うちの承認を取ったものでないことが書いてある」と否定した。

三崎氏はXで「今日も朝から国会では、サナエトークンの追及が続いてる」と言及。

その上で、「そんなことよりも、国民が今いちばん聞きたいのは、来月の食費は下がるのか？手取りはいったい増えるのか？この物価高をいつ止めるのか？ なんじゃないの？」とつづった。

さらに、「いつまでもしょうもない議論してないで、まともな議論をして欲しい」と呼びかけた。