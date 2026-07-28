ヘビースモーカーの人気女性YouTuber、不摂生が原因で緊急入院＆手術　国民保険の有効期限切れで「10割負担した」

チャンネル登録者37.9万人の女性YouTuber・終わったおのでらさんが2026年7月25日に公開した動画で、日頃の不摂生がたたり、手術・入院をしたと報告した。

胃腸科で胃炎と診断される

おのでらさんは「ヤニカス女」を自称し、ヘビースモーカーとしての日常を紹介する動画で人気を集める女性YouTuber。「ギリ生きてました」と題した動画は、患者衣姿で病室のベッドに寝そべるおのでらさんの姿とともに、「【報告】入院しました」「※結構しんどいです」「深夜に救急車で運ばれ 緊急で手術をしました」とテロップで端的に伝えるシーンから始まる。その後、入院生活を終えたおのでらさんから改めて詳細が語られることとなった。

「お酒の飲み過ぎが全ての今回こんなことになってしまった原因。あと喫煙ね」とおのでらさん。おのでらさんによれば、以前より歯磨きの際に少し口から出血していたことから、かかりつけの病院で診てもらったところ、「歯肉炎か歯槽膿漏ではないか」と告げられたとのこと。そのため、しばらく放置していたのだが、胃がギューッと締め付けられるような感覚を覚え、胃腸科に行った結果「胃炎で（胃が）何か所も荒れていた」という。