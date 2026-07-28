「最初誰だか」「あんまりにもお痩せに」　山田邦子の近影に驚き、心配の声も

お笑いタレントの山田邦子さん（66）が、2026年7月25日から28日にかけて、インスタグラムにトーク動画を公開した。SNSでは、山田さんが痩せたように見えるとして、驚きや心配の声が上がっている。

4月には「ヤバい！！ 脚と腕が同じぐらいの細さに」

山田さんは7月25日に公開した動画に、金髪のショートカットにピンクのアロハシャツという出で立ちで登場。芸能界について「デビューして1年ぐらいで辞めようと思ってた」「給料がひと月100万円にならなかったら辞めようと思ったら、すぐひと月100万に」とおどけつつ明かした。

26日の動画では、お笑い番組「オレたちひょうきん族」に出演するようになったことで「すぐ（ひと月の収入が）500万円になっちゃった。もう、辞めらんないよね」と肩をすくめた。

28日の動画では、芸能の仕事について「なかなか会えない人に会えるんだよ。食べらんないものとか食べられるし、行きづらいとこも行くし、素敵よ？ なかなか」と魅力を語っていた。

山田さんの近影に、投稿のコメント欄には「めちゃくちゃ痩せましたね」「えーすごく痩せられてる お体が心配です」「最初 誰だかわかりませんでした」「あんまりにもお痩せになったからビックリ」といった声が書き込まれている。

山田さんは26年4月14日に更新したブログで、腸炎で救急搬送され、入院したことを報告。翌15日には「ヤバい！！ 脚と腕が同じぐらいの細さになってしまった」と、入院中に痩せたことを明かしていた。