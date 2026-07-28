【熊本震度7】モバイルバッテリー「ChargeSPOT」、発生30分後に48時間無料に　「神対応」「素晴らしすぎる」と反響

2026年7月28日16時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生したことを受け、モバイルバッテリーのレンタルサービス「ChargeSPOT」が同日28日、県内に設置している84か所で、「48時間未満無料」でバッテリーを利用できると発表した。

「熊本の方に届きますように」「神対応」

気象庁の発表によれば、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生したのは28日16時27分ごろ。震源の深さは約10キロで、地震の規模はマグニチュード7.1と推定される。18時30分現在も余震が相次いでいる。

こうした中、地震発生から約30分後、ChargeSPOTは28日16時57分に公式Xアカウント（＠CHARGESPOT_JP）を通じて、「地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます」とコメントし、次のように発表した。

「熊本県宇城市・氷川町・熊本南区・八代市・宇土市・熊本美里町・益城町・上天草市・合志市・大津町・西原村・御船町・芦北町に設置している84箇所のバッテリースタンドにおいて、レンタルから48時間未満無料でバッテリーをご利用いただけます」

この投稿は18時30分時点で45万件以上表示されるなど注目を集め、「熊本の方に届きますように」「神対応」「あまりにも素晴らしすぎる対応」「熊本の充電探してる方に届きますように」「必要な人に届きますように」などの声が寄せられている。

ChargeSPOTは続く投稿で、モバイルバッテリーを借りられる84か所を具体的に紹介している。

ChargeSPOTとは、同サービスの公式サイトによれば、「設置台数日本一」と謳い、25年12月時点で5万9784台を設置しているという。

これまでにも、25年12月8日の青森県東方沖を震源とする地震などで、モバイルバッテリーの無料貸し出しを行っている。