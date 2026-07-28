「スタジオが軽く揺れて」...ジャパネットたかた、テレ東で生放送中に地震　司会男性がヘルメットかぶり呼びかけ

2026年7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方で最大震度7の地震が発生した。地震発生時、テレビ東京では情報番組「よじごじDays」内で、通販大手「ジャパネットたかた」が長崎県佐世保市にある本社スタジオからテレビショッピングを生放送しており、司会の男性がヘルメットをかぶって視聴者に最新情報の確認などを呼びかける場面があった。

「ショッピング中ですが、私もヘルメットをかぶって」

番組では、司会の塚本慎太郎氏がタオルケットの紹介をしていた。

その途中、画面が揺れたように見え、塚本氏が「あ、ちょっと今スタジオが軽く揺れております。今九州で地震があっているようですね、今生放送で」と説明。「ただ、スタジオの中はそんなに揺れておりませんので、このまま安全をしっかりと確保した状態で、生放送を続けさせていただきます」と伝えた。

その約1分後、塚本氏は白いヘルメットをかぶった状態で登場。「ただいま、地震情報が出ておりまして、ショッピング中ですが、私もヘルメットをかぶって......ただ、スタジオ内の安全は確保した状態でお届けしております」と説明した。画面には、地震速報や津波注意報の情報等が表示されていた。

続けて、「最新情報では、熊本県周辺で震度7の地震が観測されたということです」と伝え、「皆さんも、ぜひ最新情報など詳しくご確認いただいて、お知り合いの方、ご親戚、ご家族いらっしゃる方、心配されている方も非常に多いと思いますので、ぜひ。ショッピングはこのまま継続して続けては行きますが、ぜひ皆さんも最新情報をご確認のうえ、もちろん身の安全を確保してご覧頂ければと思います」と呼びかけた。

「では、このまま生放送は継続してまいりますので」として、タオルケットの紹介を続けた。

なお、津波注意報は18時10分に解除された。