辻希美「これマジでおいしいよ！」「お酢を入れるとさらにおいしい」　コンビニ冷凍食品を絶賛

タレントの辻希美さんが、2026年7月21日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【ファミリーマート】予算1500円で選んだランチ！今度こそ予算内にお買い物成功！？」と題して、ファミリーマートで購入した商品を紹介した。

「食べた感じがしないくらいふわふわ」

スタッフの二人と予算1500円でコンビニランチを購入したという辻さん。今回、セブンイレブンに続く好評企画として、ファミリーマートで商品を購入した。もっとも辻さんは、2419円と予算オーバーしていたのだが。

動画ではお気に入りの商品を含めて購入品を紹介した。メインは「冷たい生パスタ 海老とトマトクリーム」をチョイス。もちもちの冷たい生パスタで、実食すると「メインというよりサラダ」という感想だった。

さらに、「これマジでおいしいよ！」とおすすめしたのが、冷凍食品の「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺」。スタッフと一緒に実食した際には、「お酢を入れるとさらにおいしい」と語った。ちなみに、同じような冷凍麺だと、セブンイレブンの「蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺」もおすすめだそうだ。

ホットスナックコーナーにある「ころじゃが」もおすすめの商品だという。三男の幸空（こあ）さんも気に入っているそうで、「おいしいの！」と笑顔。デザートとして購入したのは、つぶあん＆マーガリン味の「生コッペパン」。スタッフから「デザート...？」とツッコまれるものの、「これはもう飲み物だよ」「食べた感じがしないくらいふわふわ」とのこと。

ほかにも、「冷凍チョコバナナ」、ランチ中に帰宅予定の幸空さん用に「アイスボックス濃い果実氷マスカット」と、アイスも購入。盛りだくさんの内容で、満足するランチになったようだ。

コメント欄では、「このシリーズ、メッチャ面白い」「ファミマでも子供の事を考える優しいママ」といった声が寄せられた。