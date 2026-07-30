登録者280万人超のYouTuber、アンチから送られてきたありえない「使用済み」の贈品に激怒「クソほど気持ち悪い」

登録者281万人超の人気YouTuber・タケヤキ翔さんが2026年7月29日に公開した動画で、使用済みの女性用下着約60点が自分宛てに送られてきたと報告した。







「性被害にあったレベルの気持ち悪さ」

「【ガチ】アンチからヤバい物が送られたので訴えます」と題した動画でタケヤキさんは、女性マネージャーからLINEで「翔さん宛のプレゼントで、大量の使用済みパンツ（女物）が届きました」と連絡があったと説明。マネージャーは即廃棄すると伝えていたものの「動画のネタに使えるかもしれない」として制止し、事務所から自分の家に転送するよう指示したと語った。

マネージャーからは「正直使用済みがまじで汚いレベルなので本当にドン引きで、、動画に使えるか怪しいレベルではありますが」「性被害にあったレベルの気持ち悪さを感じています、、それくらいひどいです」（※原文ママ）とLINEで忠告されたというタケヤキさん。そして送られてきたダンボールを開封し、中に入っていた下着をテーブルの上に広げた。なお動画では、視聴者に配慮して下着にモザイクがかけられていた。

タケヤキさんは、割り箸で下着をつまみ上げると「うわ、たしかに！これは使用済みの感じやわ」といい、「ほんま、どういう神経してんねん。言っとくけど、喜ぶと思ってんのか！？ クソほど気持ち悪いとしか思ってないからな。マジで」と憤りを隠さなかった。また、臭いを嗅いでみたところ「うわ」と声を上げ、「10年、20年、使い古したパンツの臭いがする」と話した。数えてみると、枚数は60枚以上。その後、タケヤキさんは交番へ足を運び、対応方法について警察官に相談していた。