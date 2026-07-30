ひろゆき妻、夫と泉房穂議員の新党設立に疑問　「騙し討ちにあった気分」

2ちゃんねる（現5ちゃんねる）の創設者で実業家のひろゆきこと西村博之氏の妻の西村ゆかさんが2026年7月30日にXを更新。ひろゆき氏と元兵庫県明石市長の泉房穂参院議員が地域政党を設立するというニュースに対し、疑問を呈した。

「何の合意もない状態」

29日に報じられた、ひろゆき氏と泉氏の新党設立のニュース。27年に行われる統一地方選挙に向けて候補者を公募するという。設立日は20日で、27日に東京都選挙管理委員会へ政治団体の設立を届け出たことが明らかになった。

ゆかさんは30日にXを更新し、23日にひろゆき氏から「泉房穂さんと昼食を取ろう」と誘われ、その場で「政治団体を作ることにした」と告げられた経緯を報告。

初耳だったゆかさんが驚いていると、泉氏は「何も聞いていなかったんですか？」「家族の同意が一番大切だと思うので話しあってください」とアドバイスされたとのことだが、「その後、何の合意もない状態で、この記事が出ています」と明かした。

ゆかさんは「『話しあってください』ってどういう意味だったんでしょう？騙し討ちにあった気分です。そりゃ少子化も止まらないわ」と不満をつづった。

さらに、「『少子化』とか『社会のために』とか大義名分かかげるくせに、一番身近な家族を騙し討ちにするような汚いやり方するのが大嫌いなんだよ。何も筋が通ってない」と批判。「家族って社会の一番小さな構成単位じゃないの？茶番もいい加減にしろ」とひろゆき氏をとがめた。