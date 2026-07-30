松のや、「ママ応援企画」で謝罪「配慮が足りない部分があった」　「夏休み企画」に変更、誰でも利用可に

とんかつチェーン「松のや」は2026年7月30日に公式Xで、29日に発表した「ママ応援企画」について「配慮が足りない部分があった」として、「夏休み企画」に変更するとした。対象者も、当初の「15歳以下のお子様とお母さん」から変更となり、誰でも利用できるようになった。

「皆さまのコメントを読んで、『たしかにその通りだな』と」

松のやは29日、「ママ応援企画その1」を発表した。告知では「お子さまが夏休み中だと、ママはご飯の準備などが大変だと思うので」として、「15歳以下のお子様とお母さん」を対象にロースカツ定食が500円になるワンコインクーポンを発行するとした。

「パパ応援企画も考え中です」と伝えていた。

続けて、「ママ応援企画その2」として、テイクアウトの総菜が値引きされる「惣菜フェアクーポン」を紹介した。

しかしXでは一部で、「ママ応援企画」の名称に関して批判的な声が寄せられた。また、ワンコインクーポンについては、クーポンの対象者をめぐり「ママだけ？パパは使えんの？」「父子家庭もあるだろ」といった疑問の声や批判的な声が書き込まれた。

松のやは同日、「皆さまのコメントを読んで、『たしかにその通りだな』と感じました。配慮が足りず、申し訳ありません」と謝罪。「この価格でご提供できる数には限りがあるため、実施期間は短くなってしまうかもしれませんが、皆さまにご利用いただけるよう、現在社内で調整しています」と伝えた。

その後30日、「配慮が足りない部分があったこと誠に申し訳ございませんでした」とあらためて謝罪。そのうえで、「ママ応援企画」から「夏休み企画」に変更すると発表した。

「『夏休み企画』はどなたでもご利用できますので、フォロワーの皆様にご利用いただければと思います」と呼びかけた。

一方、ワンコインクーポンに関しては、発表時は9月2日15時までとしていたが、「本企画の為に準備していた原料（まだ今の為替になる前の契約のもの）には、ご提供出来る数に限りがある為、終了時期は未定とさせて頂き、準備していた原料が無くなり次第終了とさせて頂きます」とした。

「惣菜フェアクーポン」についても、「原料が無くなり次第終了」とした。