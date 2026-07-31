元「小学生ホスト」琉ちゃろ、大学受験生になった姿に驚き　おしゃれに興味「ない」...部屋に美少女フィギュア

チャンネル登録者数約86万の人気YouTuber・ちいめろさんが、2026年7月27日にYouTubeを更新。かつて「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として注目された、息子の琉ちゃろさんの「ルームツアー」を公開した。

「家の勉強時間よりも、塾とか行っとる方が長い」

大学受験生になったという琉ちゃろさん。幼い頃は髪を伸ばして明るく染め、ギャル男風のファッションに身を包んでいた印象だが、現在は落ち着いた黒髪で、メガネをかけている。

部屋には、服が入った収納ボックスが積み上げられていた。ちいめろさんが「琉ちゃんね、服多いんでね」と紹介しつつ、琉ちゃろさんに「ちなみに、おしゃれに興味は？」と聞くと、「ないな」と即答していた。ちいめろさんは笑いつつ「子どもは服に興味ないのに、親が興味ありすぎて、ギャップが生まれてる」と話した。

服の収納ボックスの隣には、ゲームアプリ「ブルーアーカイブ」などのグッズが詰められた段ボール箱が。琉ちゃろさんは「まだまだ増えていきます」と声を弾ませた。

窓枠には、「ブルーアーカイブ」などのフィギュアやアクリルスタンドがずらり。さらに机には、ゲームアプリ「トリッカル・もちもちほっペ大作戦」のコンビニプリントのグッズも。ちいめろさんは「初めて聞いた！ トリッカル好きなん？」と驚いていた。

机は「狭い」、椅子は「骨組みがなかなか来る」と、やや使い心地が悪いようだが、買い替えを提案したちいめろさんに、「多分家の勉強時間よりも、塾とか行っとる方が長いから」と断っていた。

コメント欄には「もう大学受験か... 時の流れ早すぎる...」「琉ちゃんが、段々イケメンになってきてる」「琉ちゃんメガネ似合っててカッコいい 部屋が凄く綺麗」「服多いのにおしゃれには興味無いが笑えた」などと書き込まれている。