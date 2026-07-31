W杯は終わったのに...韓国代表ホン・ミョンボ前監督が国会で謝罪、SNS衝撃「公衆の面前で追及などあり得ない」

サッカー韓国代表前監督のホン・ミョンボ氏（57）が、2026年7月30日に韓国国会で行われた聴聞会に出席し、6月に開催されたワールドカップ（W杯）北中米大会で1次リーグ敗退したことを謝罪した。

「国民の期待に応えられなかった点について詫び申し上げたい」

W杯北中米大会グループAの韓国は、第1節（6月12日）のチェコ戦を2－1で勝利し、白星発進した。

第2節（6月19日）は、地元メキシコと対戦し0－1の惜敗。南アフリカとの第3節（6月25日）は0－1で敗れ、決勝トーナメント進出は他チームの結果次第となったが、結局1次リーグ敗退となった。

決勝トーナメント進出を逃したことに対し、地元メディアは、ホン監督とサッカー協会を痛烈に批判した。さらに、韓国の李在明大統領が自身のXで「無能な人を指揮官に選べば結果は明らかです」などのコメントを発表する事態に発展した。

ホン監督は1次リーグ敗退が決まった後、責任を取って監督を辞任した。

韓国メディアによると、6月30日に代表選手らと帰国した際、仁川国際空港で待ち受けた多くのファンから罵声を浴びた。SNSでは、ホン氏への誹謗中傷があふれ、襲撃予告もあったという。

このような背景の中、ホン氏は聴聞会の席で、「今回の北中米ワールドカップの結果について、国民の期待に応えられなかった点について、国民の皆様にまずお詫び申し上げたい。これまで代表チームに寄せられた期待に応えられなかった責任を重く受け止めている」と述べ、代表選手について次のように言及したという。