全国のイオンモールでイベント中止相次ぐ...単なる「自粛」ではなかった　熊本の爆発事故で施設点検など「各対応に注力」

全国のイオンモールで、開催予定だったイベントが相次いで中止となっている。イオンモールは、2026年7月28日にイオンモール熊本（熊本県嘉島町）で起きた爆発事故を受けて実施することになった施設点検等に注力するためと明らかにした。

「各対応に注力していくため、一部イベントにおいて取りやめを」

映画「TOKYO MER」の劇中衣装や小道具展示などを行う全国キャラバンイベントの公式Xは、8月8日から23日にかけてイオンモール鈴鹿（三重県鈴鹿市）、イオンモールりんくう泉南（大阪府泉南市）、イオンモール倉敷（岡山県倉敷市）、イオンモール福岡（福岡県粕屋町）、イオンモール和歌山（和歌山市）で行う予定だったイベントを「諸般の状況を総合的に勘案し」として、中止にすると発表した。

歌手の島谷ひとみさんの公式Xは7月30日、8月8日にイオンモールりんくう泉南で予定していた新シングルの発売を記念した「スペシャルライブ＆2ショット撮影会」を「施設側の都合」により中止すると発表。振替開催も視野に入れて調整を進めているとした。

お笑い芸人の小島よしおさんは8月15日にイオンモール大和郡山（奈良県大和郡山市）で、16日にイオンモール名古屋茶屋（名古屋市）でライブを行う予定だったが、どちらも中止になっている。

元テレビ東京のプロデューサー・佐久間宣行さんがプロデュースするアイドルグループ「ラフ×ラフ」の公式Xも、8月8日にイオンモール幕張新都心（千葉市）で予定していた新曲リリース記念イベントを「施設側の都合により開催を中止」すると発表した。

イオンモールナゴヤドーム前（名古屋市）では、シンガーソングライターの家入レオさんらが出演予定だった8月15日のラジオ公開収録イベント「TOKAI RADIO DAY at イオンモールナゴヤドーム前」が中止になった。このほか、23日までの複数のイベントの中止も発表された。

イオンモール橿原（奈良県橿原市）では、8月1、8、23日に予定していた花火大会のほか、27日までに予定していた複数のイベントが中止に。このほかにも、全国のイオンモールで開催を予定していたイベントの中止が相次いでいる。

イオンモール広報グループは取材に、7月28日の爆発事故を受け、全国のイオンモールにおける施設運営の見直しや施設の緊急点検の実施を計画しており、「各対応に注力していくため、一部イベントにおいて取りやめを行っている」と説明した。

施設点検等については本部が主導し各施設と連携を取りながら進めるが、イベントの中止については各施設の判断とした。

イオンの発表によると、イオンモール熊本の爆発事故は、熊本県で最大震度7を観測した地震の約90分後に発生。7人の死亡が確認されている。イオンの吉田昭夫社長は29日の会見で、全国の施設で一斉点検を始めたと明らかにした。