「異物使用疑惑」元韓国セーブ王、出場停止明けマウンドで好投...「マイナーでは物足りないことを証明」韓国メディア猛アピール

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2026年8月5日、大リーグのツインズ傘下3Aでプレーする韓国出身コ・ウソク投手（28）について、「マイナーの舞台では物足りない」との見解を示した。

処分明けマウンドで1回無安打、1四球、無失点の好投

コは7月25日に行われた3Aの試合の7回に3番手として登場。米メディアによると、マウンドに上がる直前、審判によるグラブチェックが行われ、グラブに粘着物質が見つかり、異物規定違反疑惑により退場となった。コは1球も投じることなく、グラブは押収されたという。

これにより、コは大リーグ機構（MLB）から10試合の出場停止処分を受けたが、後日8試合の出場停止に軽減されたという。

「スターニュース」によると、コは5日に米ミネソタ州で行われたレッズ傘下3A戦の8回に登板した。6点リードの場面でマウンドに上がり、1回を投げ無安打、1四球、無失点に抑えた。球数は17球で、最速95マイル（約152.9キロ）を記録したという。

コの今季マイナー成績は、28試合に登板して3勝1敗、4セーブ、3ホールド、防御率1.91。

処分明けのマウンドで好投を見せたコについて、「スターニュース」は「8試合を休んでの出場にもかかわらず、依然としてマイナーリーグの舞台では物足りないことを証明した」と指摘し、こう続けた。