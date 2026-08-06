Rちゃん「最近、彼氏できました」30歳の誕生日とともに報告　「甘えられたり、外で堂々とデート」のろける

YouTuberでインフルエンサーのRちゃんが2026年8月4日に動画を公開し、自身の誕生日を報告するとともに新恋人ができたことを報告した。

「自分への誕生日プレゼントなぐらい素敵なご縁」

Rちゃんはかつて俳優の三山凌輝さんと交際していたものの、破局後の2025年に「1億円婚約トラブル」が報じられて話題に。その後、YouTuberのヒカルさんのYouTubeチャンネルで「彼氏オーディション」を開催し、会社員の男性と交際を始めたものの、2か月ほどで破局した。

30歳を迎えたRちゃんだが、この日の動画では「1個さ、お知らせしていい？ めっちゃ最近、彼氏できました」と笑顔で報告。「本当に素敵な人に出会えて、ご縁で彼氏できましたので嬉しい。自分への誕生日プレゼントなぐらい素敵なご縁に結ばれた」と明かした。

恋人の存在については「言おうか迷った」と言い、結婚までは公表しないと決めていたものの、「みんなが応援してくれてるし、人生の記録を残してるつもりだから」と公表することにしたという。

お相手はもともとRちゃんを知らなかったそうで、「知らないからこそ普通の女の子として接してくれたり、甘えられたり、外で堂々とデートできたり」とのろけていた。