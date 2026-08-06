登録者数223万人気YouTuber、「離婚してませんでした」報告の翌日に一転　夫婦喧嘩の末「離婚届に勢いで」顛末明かす

チャンネル登録者数223万超の人気生き物系YouTuber・ホモサピさんが、2026年8月6日にXを更新し、夫婦間のトラブルについて明かした。

「もう一度妻と話す機会があり、お互い話し合いの上仲直り」

ホモサピさんは22年9月に結婚を発表。23年10月にファンの女性との不倫を告発されてYouTubeチャンネルを休止、11月に活動を再開した。

26年8月5日にXで「離婚」したなどと投稿していたが（その後削除）、翌6日には一転「すみません、離婚してませんでした」とポストした。離婚の投稿をした経緯については、こう語った。

「元は小さな喧嘩だったのですが、どんどんヒートアップしてしまい、お互い離婚届を記入し、私はその場を去りました。部屋を去った後も離婚届に勢いで記入してしまった事を強く後悔していて、もう元に戻れないと思っていました。しかし、実際には離婚届は提出されておらず、もう一度妻と話す機会があり、お互い話し合いの上仲直りしてXを見たら、想定より皆様にご心配をおかけしてしまっており、大変申し訳ありません。当時の私は皆さんに報告しなくてはいけないという強い気持ちがあり、勢いのままに報告してしまいました」

最後に「この度は、私の個人的なトラブルで世間、関係者の皆様をお騒がせしてしまい誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。