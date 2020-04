EMI、所属アーテイストによる「TikTokリレー」　C＆Kがトップバッターに

ユニバーサルミュージック(東京都渋谷区)は2020年4月13日、邦楽レーベルEMI Recordsの所属アーティストによるTikTok(ティックトック)リレーを13日から行うと発表した。

公式YouTubeチャンネルも開設

TikTokは、中国発のショートムービーアプリ。ユニバーサルミュージックは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請を受け、TikTok内のEMI Records公式アカウントから所属アーティストの応援メッセージを日替わりで約1週間にわたり発信するとしている。トップバッターは「C&K」が務めた。

さらに、過去のライブ映像を公開するEMI Records公式YouTubeチャンネルも開設。すでに、AIさん、SiM、井上苑子さん、松田聖子さん、松任谷由実さんのライブ映像が掲載されている。17日には10-FEETの「OF THE KIDS,BY THE KIDS,FOR THE KIDS」シリーズの掲載を予定しており、東京事変、HKT48も順次公開予定だ。