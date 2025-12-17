フィンランド首相、「つり目」投稿問題で日本向けに「心からお詫び」　「日本の皆様に深い尊敬を抱いている」

駐日フィンランド大使館が2025年12月17日、同国ペッテリ・オルポ首相の名義で、日本に向けて謝罪する文章をXに掲載した。「個々の国会議員による最近の侮辱的なソーシャルメディアの投稿に対して、心からお詫び申し上げます」と記している。

「会派代表は共同で、侮辱的で不適切な行為を非難」

SNS上で波紋を広げているのは、25年のミス・フィンランドに選ばれた女性の写真だ。目を細めるように指で引っ張りながら笑う姿とともに、字幕で「中華料理」と書かれたものが拡散し、アジア人を揶揄する「つり目」のジェスチャーではないかとして批判を集めた。

この女性のミス・フィンランドは取り消される事態になった。だがフィンランドの国会議員らも、「つり目」の写真や動画などを投稿し、ミス剥奪は厳しすぎると抗議。一方、オルポ首相はこうした写真を批判していると、複数メディアで報じられていた。

こうした中、駐日フィンランド大使館は15日、「ここ数日、フィンランド大使館には人種差別へのフィンランドの取組みに関し、数多くの意見や質問が寄せられています」などとXで明かしていた。

そして同大使館は17日、オルポ首相の名義の文章をXに投稿。冒頭で、「私は一年前、日本を訪問する機会に恵まれました。日本、そして日本の皆様に対して深い尊敬を抱いています。フィンランドと日本は、長年の良好な関係を築いています」と説明した。

続けて、「個々の国会議員による最近の侮辱的なソーシャルメディアの投稿に対して、心からお詫び申し上げます」と謝罪。「こうした投稿は、平等とインクルージョンを大切にするフィンランドの価値観を反映していません」

「人種差別、あらゆる差別は、フィンランド社会にあってはならないものです。フィンランド国内、そして国外にいるすべての友人に向けて、フィンランド政府は人種差別を真剣に受け止め、この問題と闘う決意をお伝えします。フィンランドは常に、改善に向かって尽力します。この点において、政治家には模範となる責任があります」

そして最後に、「連立政権を組む政党の会派代表は、個々の議員による行為について議論しました。会派代表は共同で、侮辱的で不適切な行為を非難しています」と説明した。