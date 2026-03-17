「人舐めんなよコラ！」仔馬を地面に押さえつける動画が拡散　元JRA騎手「あってはいけない」

元JRA騎手の和田翼さんが2026年3月16日、SNS上で拡散している仔馬の動画について「本当にショックを受けました」とXで言及した。「どんな理由があったとしても、あのような扱いはあってはいけないと思います」と訴えている。

和田翼さん「ただただ驚きと悲しさを感じました」

和田さんは16日、「元JRA騎手として、今回拡散されている仔馬の動画を見て本当にショックを受けました」とXに投稿した。

続けて「詳しい事情や、その場で何があったのかは分かりません」としつつも、「どんな理由があったとしても、あのような扱いはあってはいけないと思います」と訴えた。

和田さんは「馬を扱う仕事に関わる以上、まず理解しないといけないのは人間の側です」と指摘した上で、「言うことを聞かない。思い通りにならない。腹が立つ。そういう瞬間があるのも、この世界にいる人なら誰でも分かると思います」とコメント。

だがその上で、「恐怖や力で理解させようとしても、馬が分かるわけがない」とし、「もしそれで分かるなら、みんなそうしているはずです」と訴えた。

和田さんは「いろんな意見が出ているのも見ましたが、僕はただただ驚きと悲しさを感じました」と心境をつづり、「僕は何を言われても構いません。ただ、こんな扱いをされる馬が一頭もいない世界であってほしいと心から思います」と締めくくった。

SNSでは、仔馬が馬房内で暴力的な扱いを受けている動画が拡散。スタッフは「あんまり人舐めんなよコラ！」などと怒鳴り声を上げ、仔馬を地面に押さえつけるなどの場面が映っている。