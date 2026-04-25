玉川徹氏と大激論の常見陽平氏「本当に怒っている」...若者の働き方と京都の事件めぐって　取材で明かした真意

2026年4月23日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、労働社会学が専門の千葉商科大教授・常見陽平氏が、元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏と論争する場面があった。

この日は昭和と令和の働き方の変化についての特集が組まれ、常見氏がゲスト解説者として出演。ネット上では、常見氏と玉川氏が言い争う2つの場面が主に注目を集めている。常見氏は4月24日にJ-CASTニュースの取材に応じ、問題点などを話した。

退職代行、ホワイトハラスメント、静かな退職...働き方の「世代間ギャップ」の話題で

23日の番組では、昭和と令和の働き方を巡る世代間ギャップを特集。番組の冒頭では、26年4月入社の新入社員が「退職代行」を利用した件数を紹介した。だが常見氏は、退職代行を使う若者がマジョリティーではない点に注意を促した。

また、上司や先輩の過剰な配慮が部下や後輩の成長機会を奪う「ホワイトハラスメント」についても、ハラスメントかどうかという点に問題が矮小化されていると指摘。「会社がいかに上司を育てるのか、守るのか」という論点が重要だと説明していた。

こうした中、コメントを求められた玉川氏は「全然上司の言うことを聞かない新入社員だった」と自身を振り返りながら、「軋轢があっても生き残る人間は生き残るとしか思わない。温かく迎え入れても辞めるやつは辞めちゃう」などと主張。

さらに「今の世代だけ苦しい思いをしているみたいなことを言われると、むしろ甘やかしているんじゃないの」とも述べた。こうした発言に対し、常見氏は「精神論で世の中を見てはいけない」「苦しさの種類が違う」と批判したが、議論は平行線のまま中断した。

番組ではその後、最低限の業務だけに携わる「静かな退職」も取り上げた。常見氏は「これのどこか悪いんですかということを問いたい」と投げかけた上で、この働き方が選択されるいくつかの背景を解説。

この一因として、「うちの会社はまともなビジネスをやっているのか」といった疑問を会社に抱くことを挙げた。この流れで、アシスタントの松岡朱里アナウンサーに「最近のワイドショーどう思います？」「僕ら国民からすると『京都の殺人事件をこれだけ報じないといけないのか』と思う」と常見氏は問いかけた。

だが、そこで玉川氏は、「なんでそれ聞くんですか」「それは別にいま彼女に話させるのは凄くリスキーですよ。可哀想。そんなこと聞くべきじゃないですよ」と批判。

常見氏は質問の意図について、「働いていてうちの会社は真っ当なことをしているのかが問われていると思います」と説明していた。