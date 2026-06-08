ブロンコビリー、バイト含む従業員に40万円相当の株式贈与　異例の年12日の全店休業も...背景に創業時の理念

ステーキレストランチェーン「ブロンコビリー」などを運営するブロンコビリー（名古屋市、東証プライム・名証プレミア上場）は2026年6月3日、創業者一族・竹市家が保有する株式を、パート・アルバイトを含む従業員の一部に一律100株、贈与したと発表した。100株は、約40万円に相当する。

この取り組みは22年から継続しており、背景には「一緒に働く仲間がものの幸せと心の幸せを両方とも叶えられるような商売」をしたいという創業家の理念があるという。ブロンコビリーではこのほかにも、年12日の全店休業日を設けるなど、従業員の働きやすい環境のための取り組みを行っている。

「できる限り多くの従業員に株を分け与えたい」

発表によると、同社は22年から毎年、長年社のために尽力してきた役員・従業員への「感謝の気持ちと創業の精神である企業理念を継承し、当社の更なる事業成長並びに企業価値向上への意欲を高めるため」として、10万株（1000人）を上限に、積極的に株式の贈与を実施している。

26年も新たに対象になった従業員に対し、計1万300株を贈与。「今後におきましても上限に至るまで継続的に実施していく考え」としている。なお、株式贈与に伴う主要株主、筆頭株主の異動はないとしている。

J-CASTニュースの取材に応じた本部経営推進部部長の千葉昌宏氏は、この取り組みについて、「会社としての取り組みの部分以上に、創業家から頑張って働いている従業員に対する恩返しの意味合いが強い」とし、その背景を次のように説明した。

「そもそも創業家がステーキハンバーグのお店を作った目的が、一緒に働く仲間がものの幸せと心の幸せ――社内では『物心両面の幸福』と呼んでいるのですが――を両方とも叶えられるような商売として始めました。一緒に働く仲間にどのような形で還元できるかを考えたときに、株を持っていれば経営参画意識も高まりますし、財産形成にもつながるということで、創業家が持っているたくさんの株を分け与えることになりました」

株式の贈与は22年までにも2回実施されてきた。「できる限り多くの従業員に株を分け与えたい」との思いで、継続的に実施するようになったという。