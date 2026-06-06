自民・鈴木貴子広報本部長、渦中の高市首相を背後から撃つ？　「印象操作」メディア「エアリプ」批判が裏目

自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員のSNS発信が炎上騒動を招いている。メディア報道を「事実に基づかない印象操作」などと強い言葉で批判したところ、誹謗中傷動画の疑惑を巡り、国会で追及を受けている高市早苗首相に対する「ブーメラン炸裂」を指摘する声が相次ぐ事態となった。

日刊ゲンダイの「違法『広告動画』疑惑」報道を念頭？

事端となったのは、鈴木議員が2026年6月3日にX（旧Twitter）へ投稿した一連のコメントだった。「スクープの定義、変わりました？」と扇動的な書き出しでメディアを批判。「『違法』と大きく煽る。しかし記事を読んでみると、法律違反の"事実"はどこにもない」「本来、スクープとは誰も知らなかった事実を正確に伝えることです。『事実誤認を大声で拡散すること』ではありません」などと強い言葉を続けると、末尾には「#それでスクープを名乗れるなら推理小説家は全員特ダネ記者」という謎のハッシュタグを添えた。

どの媒体のどの記事に対するコメントかを記さなかったが、6月2日には日刊ゲンダイが「【スクープ第5弾！】北海道自民12陣営にも衆院選での違法『広告動画』疑惑が発覚」と題した記事を公開していた。記事中では、鈴木議員に対する疑惑にも触れられていたことから、X投稿はこの記事を念頭に置いた可能性がある

だが同じ頃には、より社会的関心が高い自民党のスキャンダルが報じられていた。それは、文春オンライン（週刊文春）が6月3日に報じた、高市首相の陣営が総裁選や衆院選で他候補を中傷する動画を作成・拡散していたとされる疑惑の続報だ。首相の秘書が中傷動画の作成者とZoom会議でやり取りしていたとする音声など、新たな傍証を報じていた。

鈴木議員が批判の対象を明示しなかったため、SNS上では混乱を招く結果に。「これは何の話をしてるんだろう」など困惑の声が噴出。疑惑の渦中にいる高市首相を擁護するコメントだと受け止める反応も相次いだ。