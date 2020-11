YouTube不具合、公式が「復旧」宣言　「ホントに焦りました」「テレビの問題かと...」

2020年11月12日午前(日本時間)、YouTubeで、動画などが正しく再生できない不具合が発生した。公式アカウントは11時過ぎ、復旧を報告した。

「アプリ再起動したり、携帯再起動したり......」頭を抱える人も

今回の障害はYouTubeアプリ版・ブラウザ版の両方で発生しており、スマートフォンでもパソコンでも同様に動画が再生できない不具合だという。

ネット上では、「途中まで見れたのに急に見えない」「Youtube、エラーが出て動画が見られない。ブラウザを変えても同じ」「テレビのYouTubeも再生出来なくて、テレビの問題かと再起動したけど無理だった」とする投稿が散見された。「YouTubeプレミアムはまだ大丈夫と音楽流してたらついにエラー!」とする人もおり、プレミアム版を利用している人でも不具合が起きているようだ。ツイッターでは「YouTube再生」がトレンド入りするなど、広く混乱が起きている。

この障害は日本だけでなく世界中で発生しているとみられ、YouTubeのツイッター公式アカウント(@TeamYouTube)では日本時間12日9時過ぎ、「If you're having trouble watching videos on YouTube right now, you're not alone - our team is aware of the issue and working on a fix. We'll follow up here with any updates.(現在YouTubeで動画を見ることができない人はあなただけではありません。我々のチームは問題を認識し、修正に取り組んでいます。状況の更新があれば、ここでお知らせします)」と投稿。対応を行っているという。

障害発生の知らせを知ったユーザーらからは、「朝YouTube再生できないなーって思って再起動とかしてたけど、不具合なのね、、」「ホントに焦りました!アプリ再起動したり、携帯再起動したり、ひとしきりわたわたしましたw」とする声もあがっている。

なお、この障害は順次復旧しており、「お?YouTube再生できた 思ったより復旧早かったな」「YouTube治ったぞー!」と喜ぶ投稿が多く見られた。11時過ぎには上述の公式アカウントが「復活」を報告、安どの声が相次いでいる。