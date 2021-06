Koki,のバスローブ姿を隠し撮り　楽屋でのリラックス動画に「いいね！」8万超え

歌手・俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんが2021年6月2日、自身のインスタグラムで、バスローブ姿の写真を公開した。

「撮影の合間のエネルギーチャージ」

アップされた写真は、楽屋でネイビーのバスローブを着てサクランボを手に笑うKoki,さんの姿。手前には大きなルイ・ヴィトンのバッグが置いてある。

投稿では動画も公開しており、こちらでは、撮られていることに気付かずフルーツをパクリと食べ、カメラに気付くと口を押さえて笑うキュートな一面を覗かせている。足元はモコモコのボーダーソックスにスリッパ履きで、くつろいでいる様子が伺える。

Koki,さんは、日本語で「撮影の合間のエネルギーチャージ」とつづり、撮影の際のオフショットであることを明かした。また、英文で「I always have fruits to boost my energy!」(私はいつもエネルギーを高めるためにフルーツを食べています!)とメッセージを添えている。

この投稿には3日11時時点で8万件を超える「いいね!」が付いており、その中には、母親の工藤さんの名前もあった。