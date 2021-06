村主章枝の「180度大開脚」に驚き　「柔軟性凄い！」「流石は世界的アスリート」

フィギュアスケート元五輪代表の村主章枝さん(40)が2021年6月29日、180度の開脚ショットをインスタグラムで公開した。

公開された写真には、ポニーテールに上下黒のストレッチウェアを身につけた村主さんが「くまのプーさん」の顔がプリントされた黄色いエクササイズボールを頭上にかかげて体を傾け、ストレッチをする姿が映っている。

両足が床にぺったりとついた180度の大開脚だ。かなり苦しそうな体勢だが、村主さんは楽しそうに余裕の笑みを見せている。

村主さんは「This little exercise ball makes me smile all the time. I love pooh(この小さなエクササイズボールは、私をいつも笑顔にしてくれます。プーさん大好き)」との英語のメッセージとともに「ハッピーマンデー!今週も頑張りましょう 幸せにしてくれる、プーさんボール!」と綴っている。

村主さんの180度大開脚ストレッチを見たフォロワーからは、その柔軟性に驚くコメントが相次いでいる。

「章枝さん相変わらず凄い柔軟性ですね 流石は世界的アスリートです!」

「しなやかな身体は、健在ですね 素敵です」

「柔軟性凄いです いつも村主さんの表情に癒されます」

