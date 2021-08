大谷翔平が笑顔でパシャリ　貴重ショットにレジェンド息子も大興奮「唯一無二のショウヘイと」

米MLBデトロイト・タイガースのミゲル・カブレラ選手の息子のクリス・カブレラさんが2021年8月18日、インスタグラムでエンゼルスの大谷翔平選手と撮影した写真を公開した。

「5人のレジェンドの写真だね」

カブレラ選手はMLBのレジェンドバッターのひとり。メジャー通算500号まであと1本と迫った19日(現地時間18日)の試合では、投手・大谷に空振り三振を喫した。

試合終了後のインタビューで大谷は「素晴らしいバッターなので、人としてももちろん素晴らしい方ですし、本当に記念の1本、ソロぐらいなら打たれてもいいかなと思えるぐらい、野球やっている人だったら尊敬している選手だと思うので、個人的にも早く(500号を)見たいなって思います」と、ファン目線でエールを送っている。

カブレラ選手と大谷選手は、かねてより塁上で交流するシーンがファンの注目を集めていた。19日の試合でも、一塁手のカブレラ選手が大谷選手の走塁用手袋をポケットから抜き取り、ふたりが笑みを交わすシーンがあった。

そんなカブレラ選手の息子・クリスさんは、「With the one and only SHOHEI OHTANI.(唯一無二のショウヘイ・オオタニと)」とのメッセージを添え、インスタグラムに写真を投稿した。大谷選手は兄弟4人の真ん中に立ち、子供たちの背中に手を添えている。

MLBのレジェンドバッターの息子たちと大谷選手が並んだ貴重な写真に、ファンも盛り上がっているようだ。

「うらやましい限りだよ」

「この写真には才能が溢れている」

「めちゃくちゃカッコいい」