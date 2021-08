大谷翔平に野球少年たちが「ショウヘイ」コール　大歓声に「スターだなあ」「可愛かった」

米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手が1番・DHで出場した2021年8月23日(現地時間22日)のエンゼルス-インディアンス戦で、球場には大きな「ショウヘイ」コールが響いた。この試合は「リトルリーグ・クラシック」の一戦で、野球少年たちが観戦していた。

「子供たちのショウヘイコール スターだなあ」

「リトルリーグ・クラシック」とは、リトルリーグの聖地と称されるペンシルベニア州ウイリアムズポートで行われる年に一度の公式戦だ。2021年は大谷選手が所属するエンゼルスと、インディアンスの対戦となった。

選手たちはリトルリーグ仕様の特別なユニフォームを着用し、アメリカの野球少年たちは両チームにこぞって声援を送った。

首元を紺地で縁取り、袖の切り替え部分は赤、身ごろには赤・紺・グレーの3色で「WEST」の文字がデザインされた派手なユニフォームをまとった大谷選手が打席に立つと、子供たちからは「ショウヘイ!ショウヘイ!」のコールが響いた。身を乗り出して拍手をする子供や、カメラ片手に撮影する子供の姿もある。

大谷選手が外角に外れた球を見送りフォアボールを選び取ると、子供たちからは歓声が漏れた。

アメリカのスポーツメディア「USA TODAY Sports」のインターン記者、エミリー・アダムスさんは、「A ton of the kids list Shohei Ohtani as their favorite player, and they'll get to see him play from just a few feet away tonight.(多くの子供たちが大谷翔平選手をお気に入りの選手として挙げていますが、今夜はその大谷選手のプレーをすぐ近くで見ることができます)」とツイート。大谷選手はアメリカの野球少年たちにも大人気の様子だ。

SNSでは、大きな声援を受ける大谷選手の姿に感動したという声が多く投稿されている。

「子供達の大ショウヘイコール!!負けても見ててなんかホッコリする」

「ちびっ子のショーヘイコール可愛かった」

「子供たちのショウヘイコール スターだなあ」

「ショウヘイ!ショウヘイ!と子どもたちがコールしてるの見て泣きそうになる」

また、リトルリーグ・クラシックでMLBの選手たちは、公式戦の前にリトルリーグの試合を観戦し子供たちと交流するなど、さまざまなイベントに参加している。大谷選手の周りに大勢の子供たちが詰めかけ、大谷選手は次々と差し出されるボールにサインをしている様子が、MLB公式インスタグラムでも紹介された。