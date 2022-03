浜崎あゆみ、子どもとの2ショット公開　「貴方の先に続く道が光に満ち溢れています様に」

歌手の浜崎あゆみさん(43)が2022年3月27日に、インスタグラムで子どもと手をつないだ最新ショットを公開した。

「初めての春休みが始まりました」

浜崎さんは2019年11月に第一子を、2021年5月に第二子を出産したことを発表している。

27日にはインスタグラムに「The first spring break for my lil one has begun(子どもにとって初めての春休みが始まりました)」との文章を添え、きらびやかな照明で彩られた場所で撮影された1枚の写真を公開した。

投稿に「Teamlab」のハッシュタグが添えられている通り、写真は「チームラボ」の展示を訪れた際に撮影されたものとみられる。

天井から発せられたレーザービームのような照明が床に反射している華やかな会場の中で、アニマル柄のロングコート姿の浜崎さんが白いシャツに濃い色のパンツ、スニーカーを履いた幼い子供と手を繋いでいる。

投稿には「貴方の先に続く道が光に満ち溢れています様に」とのメッセージも添えられていた。

同じ日には「誰も躓かない所でなぜ私だけ躓く」とお手上げの絵文字を添えた動画も公開。黒いマスク姿の浜崎さんが「チームラボ」の展示を歩いている中、薄暗い展示の中でつまずいてしまい思わず吹き出してしまった様子が収められている。

浜崎さんは、2月21日にも2人の息子と3匹の愛犬とともに都内のホテルに宿泊したと明かしていた。

「子供にもペットにもフレンドリーすぎる、大大大好きな東京ど真ん中のオアシス」として、息子たちが夢中になったという「ペニンシュラベア」のチョコレートデザートや、愛犬3匹の名前が刺繍されたペニンシュラコスチュームの写真を公開していた。