歌手の浜崎あゆみさんが、2022年3月29日にインスタグラムを更新し、ド派手な服で犬の散歩をする姿を披露している。

帽子、フード、マスクを着用

浜崎さんは投稿で、青いパーカーと迷彩柄のパンツに黒いブーツを合わせた自身の写真を投稿。身バレ防止のためか、黒い帽子を被った上からパーカーのフードも被り、マスクをしているため、まったく素顔が見えない格好となっていた。隣には愛犬の姿がある。

浜崎さんは「#ayu24thぴあアリーナ」と4月に予定しているデビュー24周年記念コンサートを示すハッシュタグを使いつつ、「首いたふぃー。寝るふぃー」とつづっていた。

浜崎さんといえば3月27日のインスタグラムで「The first spring break for my lil one has begun」(子どもにとって初めての春休みが始まりました)、「貴方の先に続く道が光に満ち溢れています様に」として照明の中で撮影した写真をアップ。浜崎さんは子どもと手をつないでおり、注目されていた。