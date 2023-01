「私の家は散らかっている」　現在3児の母...「こんまりメソッド」近藤麻理恵氏の発言が話題

掃除のカリスマとして知られ、アメリカを拠点に活動する片付けコンサルタントの「こんまり」こと近藤麻理恵氏(38)の発言が話題を呼んでいる。

米大手紙の記事で、3人の子供を育てる中で掃除に対する考え方が変化したことが伝えられ、「私の家は散らかっている」「(片付けに)ちょっとあきらめがついた」などのコメントも取り上げられた。日本のネット上では「えー!?」「こんまりが『片付けを諦めた』って凄まじいな」などと驚きの声が広がった。

「いい意味で、ちょっとあきらめがつきました」

近藤氏は、物が「ときめくかどうか」を基準に片付けをする「こんまりメソッド」の提唱者として知られる。10年に出版した著書「人生がときめく片づけの魔法」は世界各国で翻訳されベストセラーとなり、15年春には米TIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出。19年にはNetflixで自身が出演するリアリティー番組「KonMari 〜人生がときめく片づけの魔法〜」が配信されるなど、掃除のスペシャリストとして世界的な知名度を持つ。

私生活では14年にプロデューサーの川原卓巳氏と結婚し、3児の母として子育て中の近藤氏。そんな現在の暮らしぶりについて、米大手紙のワシントンポストが現地時間2023年1月26日に取り上げた記事が話題を呼んでいる。

「近藤麻理恵の人生は今、散らかっている―が、それでもいいのだ」(以下、編集部訳)と題した記事は、近藤氏が22年11月に出版した書籍「Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life」(日本語版は未発売)の内容などに触れたもの。近藤氏が21年に第3子を出産してからの変化について、こう記されている。

「近藤氏は3人目の子供を産んだ後、人生が大きく変化し、うわべの整理整頓は、生活ビジネスより後回しになったと言います。最近行われたメディア向けのウェビナーとバーチャル茶会では、通訳を介して『私の家は散らかっていますが、私の時間の使い方は、人生のこの時期、この段階の私にとって正しい方法なのです』と語りました」

「近藤氏は、多くの人にとって、完璧に整理整頓された空間は現実的ではないと言います。イベントでは『今まで、私は片付けのプロでしたから、常に家を片付けておくように頑張っていました』と語っていました。『自分にとっていい意味で、ちょっとあきらめがつきました。今、私にとって大切なのは、家で子供たちと楽しく過ごすことだと実感しています』」