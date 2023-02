大谷翔平と契約のニューバランスがまさかのミス　「一番大事なところで...」「そんな誤字ある！？」ツッコミ続出

メジャーリーグ・エンゼルスの大谷翔平選手との契約を発表した米スポーツ用品メーカー・ニューバランス公式ツイッターの投稿にまさかの誤字があり、ツッコミが入っている。

ニューバランスは2023年1月31日に大谷選手と契約を結んだことを発表していた。

「彼がいまニーバランスを着る」

ニューバランスは発表の翌日2月1日、公式ツイッターを更新。冒頭では英語で「He's unlike anything you've ever seen. And now he wears New Balance. Welcome to the newbalance family, Shohei Ohtani. 」とつづられていた。続けて「彼は今まで見たこともないような存在」から始まる日本語訳が書かれていたが、「その彼がいまニーバランスを着る。 ようこそニューバランスファミリーへ」と、「ニューバランス」が「ニーバランス」となっている部分があった。

まさかのミスに日本のツイッターユーザーからは、「そんな誤字ある!?」「まじおもろい」「一番大事なところでニーバランス...」「公式がブランド名間違えるの不覚にも草」と面白がる声が寄せられていた。