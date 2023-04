「だから大谷翔平が好きなんだ」　イチローとの再会で「脱帽＆深々お辞儀」...振る舞いに絶賛相次ぐ

米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手(28)が2023年4月4日、マリナーズのイチロー球団会長付特別補佐に挨拶した姿が話題になっている。

大谷選手はこの日、シアトルのT-モバイル・パークで行われたマリナーズ戦に3番・DHで出場。第3打席では特大の2ランホームランを放ち、チームの7-3での勝利に貢献した。

「大谷翔平が帽子を脱ぎ、野球界のレジェンド・イチローに頭を下げた」

試合での活躍もさることながら、注目を集めているのは、大谷選手が試合前に見せた礼儀正しい振る舞いだ。

米スポーツ専門局・ESPNは4日、「Shohei Ohtani took off his hat and bowed to baseball legend Ichiro Suzuki(編訳:大谷翔平が帽子を脱ぎ、野球界のレジェンド・イチローに頭を下げた)」とツイッターで伝えた。

投稿には、試合前の大谷選手がイチロー氏に挨拶をする姿を捉えた写真が2枚、添付されている。

1枚目は、握手をしようと手を伸ばしたイチロー氏に大谷選手が近づき、頭を下げているもの。2枚目にはイチロー氏に向かって帽子を取り、しっかりと頭を下げる大谷選手が写っている。