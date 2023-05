「絶妙に特徴捉えたイケメンになってる」　大谷翔平の「アニメ化映像」にネット沸騰「全編見たい」

米スポーツ放送局「Bally Sports West」が2023年5月10日、大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手をアニメ風に描いたプロモーション映像を公開し、注目されている。

「まじで見たいわこれ」

Bally Sports Westは10日、40秒のアニメ動画を公開した。動画は軽快な音楽をバックに右手にバット、左手にグラブをつけた大谷選手の立ち姿から始まる。JAPANの頭文字がついたヘルメットを被り、日本代表のユニホームを着た大谷選手が不敵に笑うと、相手ピッチャーが投球。大谷選手が球を打ち返すと、相手のピッチャーは呆然とした様子で飛んでいく球を眺める。

大谷選手の放った打球は炎のような赤みを帯びながら飛んでいき、歓喜に沸く観客らをバックに笑顔の大谷選手が両手を広げてダイヤモンドを駆け抜けていく様子が描かれている。ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)でも話題となった「アラレちゃん走り」での走塁を描いたもののようだ。

画面が切り替わると、キリッとした表情の大谷選手のイラストに「THE SPECTACULAR SHOHEI 偉大な大谷翔平」との文字が添えられたタイトルロゴ風の画像が映し出された。

まさかの「アニメ化映像」に、国内外のファンが盛り上がっている。

「WOW 見たすぎる!!」

「まじで見たいわこれ」

「異世界転生小説でもここまでしないだろ」

「このアニメ全編見たい」

「絶妙に特徴捉えたイケメンになってて笑う」

「大谷さん、散々『漫画・アニメの主人公みたい』って言われてたら、マジでアニメの主人公になってて草」

Bally Sports Westはこの動画を引用し「Coming soon to Bally Sports West and the Bally Sports App!!」ともツイートし、続きがあることを示唆している。