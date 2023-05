中村倫也、ゴルフの「ファー！」がまさかの美声　生披露にネット驚き「いいなあ」「想像の遥か上」

俳優の中村倫也さん(36)が2023年5月12日放送の「あさイチ」(NHK総合)に出演した際、披露した美声に視聴者が驚いた。

「本当に『ファ~』の声が美しかった」

この日の放送では「バナナマン」の日村勇紀さん(50)がVTR出演し、中村さんとの仲について語った。中村さんとはゴルフに行く間柄であるという日村さん。OBを出した際、ボールが大きく逸れて飛んだことを知らせる中村さんの「ファー」の声が「むちゃくちゃキレイ」だという。

日村さんは、中村さんが主人公の吹き替えを務めた実写映画「アラジン」で披露した楽曲「A Whole New World」を引き合いに「A Whole New ファー」と例えた。さらに、「やってもらってよ! スタジオで」とVTRの撮影者に向けて話しかけた。

画面がスタジオに戻ると、トークの中で番組MCの博多大吉さん(52)が中村さんに対し、「『ファー』の件はどうします?」と問いかけた。中村さんは席から立ち上がり、番組MCの博多華丸さん(53)のスイングの素振りに合わせて「ファー!」と絶叫した。

ビブラートがかかった美声に対しては、大吉さんから「結構、揺れましたね」との指摘があり、中村さんは「揺らすと喜んでくれるんで」と話した。このシーンに対しては、

「いいなあ。A Whole New ファ~」

「本当に『ファ~』の声が美しかった 中村倫也さん」

「中村倫也さんのゴルフ場での『ファー』が聞きたい」

「中村倫也のファーが想像の遥か上を飛んでった」

といった声がツイッターで視聴者から上がった。

(J-CASTニュース編集部 坂下朋永)