「シークレットなんだろう～」　シルエット画像で話題のマクドナルド「ハッピーセット」、サンリオ＆トミカだった

日本マクドナルドは、4月12日からの「ハッピーセット」のおもちゃが「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」になることを2024年4月4日に発表した。

X公式「マクドナルド」(@McDonaldsJapan)では、2日前から、次回の「ハッピーセット」のシルエット画像などを投稿し話題を集めていたが、いよいよ明かされることとなった。

遊びながら生活習慣を学ぶことができるおもちゃも

「トミカ」では、「日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)」や「トヨタ クラウン パトロールカー」などの「働くくるま」のほか、ゴールド仕様の「トヨタ GRカローラ」を含む全8種類が登場。さらに、シークレット1種もあるという。全9種を用意している。

「サンリオキャラクターズ」では、サンリオの投票企画「サンリオキャラクター大賞」の上位入賞キャラクターたちとコラボレーションしたおもちゃがついてくる。

サンリオコラボは第一弾と第二弾を予定しており、第1弾は「お料理グッズ」4種と、第2弾は「おでかけグッズ」4種とシークレット1種の、全9種が登場する。たとえば、人気キャラクターの「シナモロール」のライス押し型や、「ポムポムプリン」のジューサーカップなど。「クロミ」のヘアコームや、「リトルツインスターズ」のコンパクトミラーなど、遊びながら生活習慣を学ぶことができる。

X上では、「めちゃくちゃ可愛い...シナモンほしい!」、「わ~ 全部可愛い シークレットなんだろう~」、「ハッピーセットのトミカコラボ!!これはコンプしたい もう片方のサンリオキャラ大も欲しいし」、「GRカローラは隠しじゃないの?」など、シークレット商品の答えが気になっているようだった。

