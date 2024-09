globe・KEIKO（52）のミニスカ美脚ショットに「デビュー当時と変わらん」「年齢とは...？」

音楽ユニット「globe」のKEIKOさん(52)が2024年9月2日、メンバーのマーク・パンサーさんとの全身2ショット写真をXに投稿した。「デビュー当時と変わらんな~」「おー足綺麗アイドルみたい」などと反響を呼んでいる。

「30年前よりかわいくなっとる...」

KEIKOさんは「これから 生放送 JOY TO THE OITA+」として、マーク・パンサーさんと共にレギュラーを務めるラジオ番組「JOY TO THE OITA+」(大分放送・OBSラジオ)の生放送を告知。マーク・パンサーさんとの2ショット写真をアップした。微笑みながら裏ピースを決めるKEIKOさんは、黒いTシャツに黒いミニスカートと黒いブーツのコーディネートで、美脚を披露している。

この写真には、「KEIKOデビュー当時と変わらんな~」「なんちゅー若さ」「KEIKOさんの脚ほっそー!!」「おー足綺麗アイドルみたい」「ギャルやんw」「年齢とは...?ミニスカいいなあ!!」「30年前よりかわいくなっとる...」などの書き込みが相次いでいる。