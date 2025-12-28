前川喜平・元文科次官、悪化の日中関係・安全保障めぐって私見...日本の土地は「お荷物になるだけ」

元文科事務次官の前川喜平氏が2025年12月25日にXを更新し、日中関係の悪化をめぐり持論を展開する中で、「日本には天然資源も穀倉地帯もない」とポストし、物議を醸している。

｢『中国が日本に攻めてくる』などというのは、重症な被害妄想」

発端となったのは、高市早苗首相が23日に行った講演の中で、安全保障関連3文書の前倒し改定について説明する際に、「継戦能力を高めていかなければならない」との考えを示したことだ。

前川氏は25日にXで「中国は日本にとって『ウクライナに対するロシア』でも『パレスチナに対するイスラエル』でも『ベネズエラに対するアメリカ』でもない。『中国が攻めて来たらどうするんだ？』と言って国民を脅すのはやめろ」と非難。また、「国民を脅して窮乏を強いるのはやめろ。国民を犠牲にして軍事産業を儲けさせるのはやめろ」と怒りをつづっていた。

前川氏は次のポストで「中国は日本に対し、大ロシア主義やシオニズムやモンロー主義のようなイデオロギーを持っていない。中国が日本を支配しようとしたことはない」と指摘した。

さらに、続くポストで「だいたい日本には天然資源も穀倉地帯もない。こんな土地、お荷物になるだけだ」とつづり、「港なら中国にいくらでもある。中国の軍艦が太平洋に出ていきたいのなら、いくらでも日本列島の間を通らせてやったらいい」とコメントした。

また、「日本と中国が戦う理由は皆無だ」｢『中国が日本に攻めてくる』などというのは、重症な被害妄想だ」とあらためて強調していた。

この一連のポストに前川氏の元には、「国民の生命と財産を守る基盤である国土を軽視し過ぎ」「じゃ、何で不毛な離れ小島である尖閣諸島を狙ってくるんですか？」という声が集まっていた。