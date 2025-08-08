広陵高校「暴力問題」批判のなか甲子園初戦勝つ　そのとき球場で何が...部員乗せたバスに人々の反応は

野球部員の暴力行為で厳重注意処分を受けた広陵高校（広島）が2025年8月7日、第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）で初戦を突破した。

試合が終わった21時30分過ぎ、ユニホーム姿の同校部員とみられる一行を乗せたバスが甲子園球場を後にした。その時、周りの人たちの反応は――。

カーテンが閉め切られた状態で出発

7日の初戦、前の試合が延長12回となったことで、試合開始時刻が甲子園史上最も遅い19時29分に試合が始まった。

応援の様子も異例だった。スタンドの応援席には、チアリーダーや吹奏楽部の姿はない。毎日新聞の報道によると、野球部員の暴力事案や、吹奏楽部がコンクールを控えていることなどを踏まえ、野球部のみの応援としたという。

初戦の相手は旭川志峯（北北海道）。広陵は4回に旭川志峯の先制を許すも、敵失が絡んで同点に追いつく。6回、7回の犠飛でリードを広げ、3-1で3年連続の初戦突破を果たした。

試合が終了したのは、21時15分。試合後、ルールではないものの、慣例で両チームの健闘をたたえ合って互いに握手する場面では、旭川志峯の一部メンバーが握手しないまま、ベンチに戻ったことがSNS上で話題になった。

インターネット上では、広陵の出場は議論となり、「辞退すべき」と批判する声が少なくなかった。一方で球場周辺では試合中から終了後にかけて、特に大きな混乱はみられなかった。

21時30分には広陵の応援団らを乗せたバスが、カーテンが閉め切られた状態で出発した。中の様子を伺うことはできなかったが、正面から一瞬、ユニホーム姿の野球部員が丁寧におじぎをしている様子が見えた。

球場を後にするバスの周りにいた人たちは、拍手するなどして見送っていた。