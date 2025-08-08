小林麻耶あらため國光真耶、「しあわせいっぱい」夫と仲良し2ショ　パスタ堪能、ゴルフ練習を2人で

小林麻耶から改名したフリーアナウンサーの國光真耶さんが、2025年8月7日にインスタグラムを更新。夫で整体師の國光吟（あきら）さんとゴルフを楽しむ近影を公開した。

「しあわせいっぱいで、スクールにのぞみました」

真耶さんは2018年7月、吟さんとの結婚を発表したが、22年3月に離婚を公表。5月に小林麻耶から國光真耶への改名を発表し、6月に吟さんとの再婚を報告した。

真耶さんのインスタグラムでは、24年10月以来、吟さんは顔出しで登場していなかった。しかし25年7月19日、吟さんの誕生日に、カメラを構えた吟さんの写真が公開された。

真耶さんの8月7日の投稿では、ゴルフ場での吟さんとの2ショットとともに、美容室に行ったことを報告。「『天使の輪が！！ つるつるですね』と褒めてもらいました」と喜びをつづった。

続けて、真耶さんと吟さんが並んでゴルフ練習に励む動画も公開。「『2人並んでのスイング 珍しいから撮っておきました』と先生が撮影してくださいました」と明かした。

練習前には、「パスタをAkira君とそれぞれ2杯ずつ食べ」たという。「しあわせいっぱいで、スクールにのぞみました」とつづった。

コメント欄には「心が晴れるツーショットです」「綺麗 お二人ともカッコイイ」「元気そうでなにより 素敵夫婦」「とてもとても素敵なお写真 ものすごく嬉しいです あきらさんと真耶さん本当に最高のご夫婦です」などと書き込まれている。