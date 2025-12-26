【SASUKE】Snow Manメンバー欠場→観戦姿が大ひんしゅく　「態度悪すぎ」「不機嫌そうに偉そうに」の声

アイドルグループ「Snow Man」リーダーの岩本照さんが2025年12月24日・25日放送の人気スポーツバラエティ番組「SASUKE2025」（TBS系）に出演した。欠場のうえ現地で観戦したが、その姿がXで「態度悪すぎる」などとひんしゅくを買っている。

出場ならずも観戦「SASUKEは大好き」

放送1日目は雨に見舞われるも、岩本さんが出場者の「B＆ZAI」菅田琳寧さんや「WEST.」濵田崇裕さんと並走して声援を送り、ラストランで時間切れを迎えた「A.B.C-Z」塚田僚一さんの姿に号泣する一幕があった。

岩本さんの欠場理由はSASUKE公式Xが「当日のコンディション不良」と説明している。番組内でもアナウンスされ、本人は、「色んな環境と状況の中で、出場者の皆さんが準備してこの日のためにという中で、僕がプレーしている姿を皆さまに見せてあげられないっていう、応援してくださっている方々に向けては本当に申し訳ございません」と謝罪。

ただ「SASUKEは大好き」ともいい、涙ながらに、次のようにコメントしていた。

「もし皆さんが許してくれるのであれば、僕は生で残りのSASUKEもしっかり見させてもらって、ちゃんと色んな人たちの思いも背負って、これからのSASUKEに挑ませていただきたい」