波瑠、ウェディングドレス＆白無垢姿で美しさ限界突破　ドラマで共演の高杉真宙と結婚...「お似合いすぎ」

俳優の波瑠さん（34）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新。俳優の高杉真宙さん（29）と結婚したことを報告し、ウェディングドレス姿を披露した。

2人は23年4月期のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演している。

「役者としてもより一層成長できるよう」

波瑠さんは、「お世話になっている皆様へ」とコメントし、ウェディングドレス姿と白無垢姿を公開。また、それぞれのインスタグラムに連名のコメントを投稿した。

コメントでは、「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」と思いをつづっている。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、上品な総レースの純白のウェディングドレスを着用。3枚目では、白無垢を着て、白い花を髪に付け微笑む横顔を披露していた。

この投稿には、「2人とも幸せになってください！！」「お似合いすぎ」「美しい～」「きゅんきゅんが止まりません！！」「とっても綺麗です」「二人のサインの文字が似てますね」などの祝福のコメントが寄せられている。